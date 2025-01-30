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Количество кредитов

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2025
Пермяки резко сократили объемы и размеры взятых в банках кредитов
30 января, 04:41
2024
В Пермском крае за месяц количество выданных автокредитов сократилось на треть
17 декабря 2024, 08:40
В апреле пермяки взяли на 4,3% меньше потребкредитов, чем в марте
В прошлом месяце жители Прикамья получили более 68 тысяч займов.
23 мая 2024, 13:01
2012
Рост ставок не помеха: Ипотека в Пермском крае по-прежнему растет
В январе 2012 года в Пермском крае было выдано 637 ипотечных кредитов. Средняя сумма кредита превысила 1 млн рублей.
12 марта 2012, 11:04
2011
В региональных банках ипотека растет быстрее, чем у федеральных игроков
За 9 месяцев 2011 года региональные банки увеличили количество и объем ипотечных жилищных кредитов в 3,9 и 4,6 раза, соответственно.
22 ноября 2011, 05:47

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