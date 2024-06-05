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Комендантский час

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2024
В 2024 году за нарушение комендантского часа в Перми задержаны более 200 подростков
До 30 сентября подросткам запрещается находиться в общественных местах с 23:00 до 6:00.
5 июня 2024, 02:38
2012
Пермским подросткам запретят появляться в общественных местах в ночное время
В список «вредных» мест попали развлекательные заведения - бары, кафе, клубы, учреждения торговли, а также кладбища и остановочные комплексы.
26 сентября 2012, 05:19
В Соликамском районе начал действовать «комендантский час»
В летнее время несовершеннолетним запрещено находиться одним на улице с 11 часов вечера до 6 утра, в зимнее — с 22 часов вечера.
11 июля 2012, 10:48

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