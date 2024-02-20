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Комитет кредиторов

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2024
В Перми ликвидирован холдинг «Экс Авто» из-за непогашенного долга в 1,2 млрд рублей
Компания погасила только 558,5 млн руб. из общей суммы задолженности в 1,7 млрд рублей.
20 февраля 2024, 05:28
2014
В спор за участок «Транка» втянули мэрию Перми
Суд решил уточнить сведения о земле около гимназии №17 у администрации города, чтобы решить, является ли он социально-значимым.
31 июля 2014, 05:16

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