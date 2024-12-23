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Конфеты

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2024
Неприятный сюрприз. Магазин «Магнит» в Перми закрыли из-за червей в конфетах
23 декабря, 06:19
Роспотребнадзор обнаружил в горнозаводской «Монетке» червей в конфетах
Житель города пожаловался на сладости «с мясом» в соцсетях.
9 августа, 12:42
2012
ФАС встала на сторону кондитеров, отстаивающих советские бренды
Антимонопольная комиссия разрешила кондитерам производить продукцию в упаковке, которая использовалась в советские времена.
6 июля 2012, 04:01

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