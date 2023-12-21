properm.ru
ГлавноеВсе новости

Консультирование семей

Выбрать дату
21 декабря 2023
Пермским врачам рассказали, как правильно сообщать плохие новости
При содействии фонда «Дедморозим» специалисты из Москвы дали рекомендации, как уменьшить моральный ущерб семьям с тяжелобольными детьми.
21 декабря 2023, 07:58

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика