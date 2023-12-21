Пермским врачам рассказали, как правильно сообщать плохие новости

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:01
В Перми прошел тренинг для врачей «Как сообщать родителям о тяжелом состоянии ребенка». Заведующих отделениями роддомов, неонатологов, психологов детских больниц и других специалистов обучали ведущие эксперты московского «Центра лечебной педагогики» Анастасия Примакова и Екатерина Горина.
Обучение в Перми было организовано фондом для детей-сирот и детей со смертельно опасными заболеваниями «Дедморозим» при содействии краевого минздрава. Как сообщила представитель фонда Татьяна Добрынина, Пермский край вошел в число 14 пилотных регионов стратегической программы Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Считается, что протокол о бережном сообщении плохих новостей способствует снижения отказов от детей с заболеваниями и попаданию их в детские дома.
По данным медицинского портала Docsfera, международные протоколы о деликатном сообщении плохих новостей был создан для того, чтобы снизить травмирование пациента и его семьи фактом неизлечимого заболевания. Его задача — структурировать неприятный разговор и разбить его на этапы: подготовка к беседе, оценка состояния пациента, обмен информации о заболевании, сообщение плохих новостей пациенту, проявление эмпатии, подведение итогов и разработка стратегии дальнейших действий. Такие этапы способствуют снижению стресса пациента и его семьи.
Для медицинского работника во время беседы важно понимать, что и в какой момент стоит делать: проявлять эмпатию, соблюдать паузу, обратить внимание на этапы принятия диагноза. Не все медицинские работники обладают навыками коммуникации или считают, что подобные знания важны. Однако первый кому придется сообщить новость и выслушать ответную реакцию — это врач.
Детский невролог, врач паллиативной помощи детям Анастасия Примакова утверждает, что такой алгоритм является рекомендацией, так как не во всех российских больницах есть благоприятные условия для его успешной реализации. Например, не везде имеется штатный психолог, который сможет эффектно поддержать пациента. Также редкость — это отведенное место и время, благодаря которым создается приватная обстановка.
На двухдневном тренинге представители учреждений здравоохранения получили навык консультировании семей в случае рождения ребенка с патологиями или риском ее развития. Эксперты подробно разобрали несколько моделей проведения общения с семьей пациента, такие как Калгари-Кембриджская модель медицинской консультации или протокол SPIKES, который является одним из известных международных протоколов. Помимо этого спикеры рассказали, как врачам реагировать на агрессию пациента и избежать профессионального выгорания, обсудили создание памятки с маршрутизацией для семей, где и какую помощь в нашем городе они могут получить.
Подобная практика проходила в Перми впервые и на данный момент пока неизвестно планируется ли ее повторение в ближайшем будущем.
Софья Соловьева для Properm.ru