Пермским врачам рассказали, как правильно сообщать плохие новости

На двухдневном тренинге представители учреждений здравоохранения получили навык консультировании семей в случае рождения ребенка с патологиями или риском ее развития. Эксперты подробно разобрали несколько моделей проведения общения с семьей пациента, такие как Калгари-Кембриджская модель медицинской консультации или протокол SPIKES, который является одним из известных международных протоколов. Помимо этого спикеры рассказали, как врачам реагировать на агрессию пациента и избежать профессионального выгорания, обсудили создание памятки с маршрутизацией для семей, где и какую помощь в нашем городе они могут получить.