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Кортекс

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Как химическая завивка влияет на здоровье? Рассказали ученые Пермского Политеха
Кандидат фармацевтических наук рассказала о плюсах и минусах косметических процедур.
13 сентября 2024, 11:04
2014
Проект увеличения высотности Zeppelin представят на публичные слушания отдельно
Застройщик, ЗАО «Кортекс», готов понести расходы расходы, связанные с подготовкой и проведением слушаний.
26 декабря 2014, 09:28
2012
Zeppelin будут понижать в цене. На 110 млн рублей
Жилой комплекс на Пермской, 33 так и не привлек внимание инвесторов. Ситуация может измениться, если стоимость актива снизится до 160 млн рублей.
12 декабря 2012, 07:09
Долгострой Zeppelin сменил застройщика
ЗАО «КОРТЕКС» получило разрешение на строительство недостроенного здания в центре Перми. Попытки продать землю, на которой оно расположено, результата не дали. Владелец участка намерен завершить строительство самостоятельно.
30 ноября 2012, 08:28

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