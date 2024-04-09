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Космодром восточный

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2024
Первый запуск в космос ракеты «Ангара-А5» отложен. В чем причина?
Предварительно ракету хотят запустить завтра, 10 апреля.
9 апреля 2024, 11:25
2016
Поехали! С космодрома Восточный произведен первый пуск ракеты
Запуск ракеты первоначально был запланирован на утро 27 апреля, однако в последние минуты старт было решено перенести на сутки.
28 апреля 2016, 03:21
Пермяки смогут увидеть первый пуск ракеты-носителя с космодрома Восточный
Транслировать запуск будут на площади перед "Театром-Театром"
27 апреля 2016, 03:15

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