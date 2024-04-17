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Котенок

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Апрель 2024
Пушистый огнеборец. Пермские пожарные спасли и забрали себе крохотного котёнка. Фото
Кошка — мать малыша погибла от удара током.
17 апреля 2024, 13:33
Сентябрь 2023
Зовут детей искать котят в лес. Пермяки бьют тревогу из-за неизвестных на Mercedes
Информация появилась в соцсетях еще 19 сентября.
20 сентября 2023, 06:20

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