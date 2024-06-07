Крис Хемсворт

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Дорога ярости и разочарований фильма «Фуриоса». Рецензия Properm.ru

Спойлеры: умеренные | Рейтинг: Тем, кто очень любит фильмы Джорджа Миллера, и даже третью часть «Безумного Макса» | 18+