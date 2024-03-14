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Куба

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2024
Авиакомпанию Royal Flight лишили допуска на перелеты в 13 стран
Весной 2022 года Royal Flight приостановила полеты на фоне санкций.
14 марта 2024, 08:35
2014
Спустя полвека США восстанавливают отношения с Кубой
Штаты вновь откроют посольство в Гаване, а президент Барак Обама посетит Остров свободы с официальным визитом.
18 декабря 2014, 03:42
2013
Россия простила Кубе 29 млрд долларов советских долгов
Однако Куба должна будет выплатить России в течении десяти лет еще 3,2 млрд долларов.
10 декабря 2013, 11:08
Россия и Куба снова подружатся
Гавана заявила о готовности инвестировать в российскую экономику.
20 мая 2013, 05:52
Челябинский метеорит засветился на Кубе и в США. Видео
Жители этих стран утверждают, что видели похожий объект в небе.
17 февраля 2013, 10:34

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