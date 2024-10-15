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Лечение детей

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2024
Пермский молокозавод не будет работать 30 суток из-за антисанитарии
На предприятии обнаружена плесень и грязное оборудование.
15 октября 2024, 11:17
2015
Павел Миков: маленькую тяжелобольную пермячку и ее маму могут выдворить из Германии
Причиной стал отказ «Росгосстраха» продлевать страховку и заключать новый договор.
17 ноября 2015, 09:28

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