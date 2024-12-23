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Лесопилка

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Трудовая инспекция расследует гибель работника лесопилки в Октябрьском районе
23 декабря, 05:38
Youtube-канал «The Люди» снял видео о жизни пермского отшельника, живущего в землянке
Мужчина рассказывает, что еще три года назад жил обычной жизнью, но на природу тянуло всегда.
7 февраля, 07:25
2012
В Пермском районе произошел крупный пожар на складе пиломатериалов
Общая площадь возгорания составила порядка 250 кв.м. Никто не пострадал.
4 ноября 2012, 06:09

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