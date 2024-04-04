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Лобовое столкновение

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2024
В суд передано дело дежурной по станции, допустившей столкновение поезда Адлер-Пермь
Женщина пьяной находилась на рабочем месте и дала неверные распоряжения по движению.
4 апреля 2024, 14:10
2015
На трассе Пермь-Екатеринбург в лобовую столкнулись две фуры. Один человек погиб
Водитель второй фуры сейчас госпитализирован с травмами головы. По факту ДТП проводится проверка.
27 мая 2015, 06:24
2014
В ДТП под Пермью при лобовом столкновении погибли три человека
Авария произошла на третьем километре дороги «Большое Савино-Нижние Муллы».
4 ноября 2014, 06:32
Четыре человека пострадали в «лобовом» ДТП на трассе Пермь–Усть-Качка
«Опель» выскочил на полосу встречного движения, где врезался в «Хендай Солярис».
29 октября 2014, 06:22
В Прикамье автомобиль полицейского врезался в грузовик: двое погибли
Сотрудник правоохранительных органов вылетел на полосу встречного движения.
28 июля 2014, 03:35
В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погибли 19-летняя девушка и 21-летний парень
К трагедии привело лобовое столкновение легковушки и грузовика.
17 июля 2014, 07:13
В Прикамье при столкновении «Лады» и «Лачетти» погиб человек. Двое в больнице
ДТП с участием двух машин произошло вчера, 16 января, около 16.00 на 17 км автодороги «Кунгур-Соликамск-Горнозаводск».
17 января 2014, 03:22
2013
Cтолкновение трех машин на Липовой горе вызвало огромную пробку
Причиной возникшей аварии, предположительно, стала скользкая дорога.
21 октября 2013, 03:55
2012
ДТП с рейсовым автобусом в Березниках: один погибший, семеро пострадавших
«ПАЗик», ехавший из Березников в Кудымкар, столкнулся с автомобилем «Лада-Приора». Водитель легковушки скончался в больнице.
16 сентября 2012, 10:12
ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург: иномарка врезалась в ГАЗель
Машина не подлежит восстановлению. Водитель в коме.
31 января 2012, 04:55
2010
Страшное ДТП под Березниками: подробности
В пятницу, 10 декабря, на трассе Кунгур — Соликамск произошло лобовое столкновение, унесшее жизни четырех человек.
13 декабря 2010, 08:12

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