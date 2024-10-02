Максима Горького 86

Спецпроект

Ключи «от прокурора». Краю нужно десятки лет, чтобы раздать сиротам положенное жилье

Очередь на получение квартир в Пермском крае уменьшается неспешно, люди зачастую надеются исключительно на помощь прокуратуры и судебные решения.