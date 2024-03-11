Мартин Скорсезе

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Непредсказуемая предсказуемость: все об итогах «Оскара-2024»

Прошла церемония награждения премии «Оскар-2024». Кинокритик Григорий Ноговицын рассказывает почему в этом году главная мировая кинопремия была одновременно непредсказуемой, но при этом победителей легко можно было легко угадать заранее. Но почти все награды были розданы справедливо.