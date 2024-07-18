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Медаль за отвагу

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2024
Остались жена и двое детей. В Прикамье простятся с погибшим на СВО Полыгаловым
Прощание с мужчиной состоится 18 июля.
18 июля 2024, 03:51
2015
Пермский ополченец получил в Луганской республике еще одну медаль «За отвагу»
Медаль «За отвагу» 1 степени Александр Григоренко получил «за Дебальцево». Кстати, это уже вторая медаль ополченца, полученная в ЛНР.
1 апреля 2015, 07:16
Пермского ополченца в Луганске наградили медалью «За отвагу»
Сейчас Григоренко находится в Луганске, куда в составе вводной группы «Мангуста» вернулся из Дебальцева.
23 февраля 2015, 11:33

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