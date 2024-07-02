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Медсестры

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2024
Медики из Прикамья стали призерами Всероссийского конкурса профмастерства — 2024
Призерами конкурса стали пять пермских врачей и две медсестры.
2 июля 2024, 04:43
2014
В Добрянской больнице медсестер переводят в уборщицы
Кто не согласен - будет уволен.
31 октября 2014, 07:09
2013
Фотосессией александровских медсестер заинтересовалась прокуратура
Ведомство даст свою оценку скандальным снимкам.
21 мая 2013, 09:15

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