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Медуниверситет

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2024
Пермскому медуниверситету передают офисное здание ИПК «Звезда» на площади Дружбы
Здание давно не используется. Его пытались несколько раз приватизировать.
26 июня 2024, 12:50
2022
На пост ректора Пермского медуниверситета претендуют пять человек
Сейчас обязанности ректора временно исполняет Наталия Минаева. Она также планирует стать ректором.
14 января 2022, 06:51
2015
Ректором Пермского медуниверситета вновь избрана Ирина Корюкина
Уже 10 лет она возглавляет пермский медицинский ВУЗ.
8 декабря 2015, 07:42

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