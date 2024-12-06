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Мемориальная доска

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2024
На фасаде школы в центре Перми может появится мемориальная доска в честь генерала ФСБ
6 декабря 2024, 11:05
На здании мэрии Перми может появиться памятная доска в честь визита императора
Предложение направлено на рассмотрение в общественный совет по топонимике.
8 мая 2024, 03:37
2011
В Перми открыли мемориальную доску первому директору Пермской филармонии
Доска появилась сегодня, 29 сентября на доме в котором Самуил Вейхман прожил почти тридцать лет.
29 сентября 2011, 07:03
Пермская скорая отмечает круглую дату
Старейшей на Урале службе скорой помощи исполняется сто лет.
1 марта 2011, 06:50

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