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Месторождение

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2024
В Пермском крае снова будут добывать алмазы
Запасы месторождения оценили в более 500 тысяч карат.
23 июля 2024, 12:59
2016
В Приуралье обнаружено 850 перспективных месторождений газа и нефти
Чтобы точнее определить залежи углеводородов в конкретном месте, нужны дальнейшие геофизические и геохимические исследования.
18 апреля 2016, 09:23

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