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Министр территориального развития

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13 сентября 2024
Новым замминистра территориального развития Прикамья стала Ольга Чечиль
Ранее она возглавляла региональное Управление реализации территориальных проектов.
13 сентября 2024, 04:06

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