Мировой суд

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В Перми автобус 106-го маршрута не выполнил с начала года более 1600 рейсов
3 декабря, 03:49
Нытвенский суд Прикамья возглавила новая судья
6 января, 13:47
2012
Скандальное дело об избиении прихожанки священнослужителем дошло до суда
Материалы проверки инцидента, которую провела пермская полиция, будут рассмотрены в мировом суде.
27 сентября 2012, 12:14

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