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Моховое

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В Прикамье для борьбы с паводком подключили народную дружину
Дружинники побывали в 32 домовладениях в селе Юрла.
23 апреля 2024, 10:55
2012
2012-й в происшествиях: Штрихи к апокалиптическому портрету Перми
В то время, как все готовятся к Концу Света, Properm.ru вспоминает самые резонансные несчастья, произошедшие в Перми в 2012-м году.
27 ноября 2012, 03:00
Отец многодетной семьи Шляковых, сгоревшей в Кунгурcком районе, не поджигал квартиру
Как удалось установить с помощью камер видеонаблюдения, во время возгорания Александр Шляков находился на работе.
16 марта 2012, 09:47
Мальчику, осиротевшему из-за пожара под Кунгуром, выделят 100 тысяч рублей
После устройства под опеку на ребенку назначат и ежемесячное пособие.
12 марта 2012, 02:18
Ребенку, чья семья погибла на пожаре в Кунгурском районе, поможет губернатор
Власти Пермского края рассматривают возможные варианты оказания социальной помощи 13-летнему мальчику, оставшемуся без родителей, братьев и сестер.
10 марта 2012, 06:26
Предварительная причина пожара в Кунгурском районе – поджог
По факту происшествия в селе Моховая возбуждено уголовное дело.
9 марта 2012, 11:36
Следователи проводят проверку по факту гибели многодетной семьи в Пермском крае
Все погибшие на пожаре в селе Моховое Кунгурского района опознаны.
9 марта 2012, 07:05
Страшный пожар в Кунгурском районе: погибли семеро детей и двое взрослых
Причины и обстоятельства пожара в селе Моховое пока не выяснены.
9 марта 2012, 05:39

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