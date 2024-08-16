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Мусорки

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2024
Бывший омбудсмен Прикамья Павел Миков нашел редкую вазу на помойке рядом с домом
Ваза могла быть подарком для VIP-гостей из Англии.
16 августа 2024, 08:05
2012
Пермский блогер «подарил» Игорю Сапко мешок с мусором
Устав ждать, когда в его районе исправно начнут вывозить мусор, пермяк организовал своеобразную акцию протеста.
30 октября 2012, 02:48

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