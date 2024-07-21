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Налоговая проверка

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21 июля 2024
За 1,5 года следствие завело 37 уголовных дел по материалам УФНС Прикамья
Всего за отчетный период УФНС по Пермскому краю направило в следственные органы 60 материалов налоговых проверок.
21 июля 2024, 09:19

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