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Налоговики

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2024
Налоговый инспектор из Перми за деньги делился документами с налоговой тайной
15 марта 2024, 09:23
2013
«Черный список» от налоговиков: Крупнейшие должники Пермского края
В регионе насчитывается 260 компаний, чья налоговая задолженность превышает 5 млн рублей.
23 декабря 2013, 06:30
Кто в Пермском крае задолжал по-крупному? Топ-10 должников
В черный список налоговиков попали 255 компаний. Совокупный долг этих предприятий перед бюджетом превышает 6,6 млрд рублей.
26 июня 2013, 10:06
За два месяца в Пермском крае закрылись уже 7,5 тысяч ИП
В целом по России в декабре 2012 и январе 2013 года с учета снялись 208 тысяч индивидуальных предпринимателей.
21 февраля 2013, 05:40
Пермская УФНС выложила список злостных должников по транспортному налогу
«Не великолепная семерка» — так назвали пермские налоговики список, в котором указаны марка и модель автомобиля вместе с госномерами должников.
9 января 2013, 07:28
2012
Состав топ-10 предприятий-должников Прикамья не меняется с начала 2012 года
Десять крупнейших должников не заплатили налогов на сумму 3,9 млрд рублей.
28 августа 2012, 09:40
Банковская тайна отменяется. Налоговики получат доступ к счетам граждан
Минэкономразвития подготовило законопроект, который дает Федеральной налоговой службе право получать информацию о банковских счетах и вкладах.
20 августа 2012, 08:25

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