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Налоговые льготы

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2024
Госдума одобрила законопроект о семейной налоговой выплате
После принятия закона новая мера поддержки начнет действовать с 2025 года.
25 июня 2024, 06:30
2023
Минэкономразвития Прикамья хочет продлить налоговые каникулы до 2025 года
Законопроект планируется рассмотреть этой осенью.
21 сентября 2023, 07:22
2013
Окунев о ставке налога на прибыль: Хватит кормить олигархов!
Известный пермский политик предложил губернатору внести поправки в законы Пермского края, восстанавливающие налог на прибыль в обычном среднероссийском объеме.
3 апреля 2013, 05:07

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