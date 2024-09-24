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Наркогруппировка

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2024
В Прикамье передано в суд дело двух организаторов нарколаборатории
Подозреваемые изготовили 40 кг синтетических наркотиков. Также изъято более 300 кг прекурсоров наркотических средств.
24 сентября, 06:41
2023
На юге Пермского края задержана группа наркодилеров с килограммом синтетических наркотиков
Пять жителей региона продавали незаконные вещества в Прикамье и Удмуртии.
9 февраля 2023, 05:23
2022
Три пермяка попались при попытке сбыть 120 граммов наркотиков
Торговлю они организовали в интернете.
30 ноября 2022, 05:47
Вынесен приговор одному из членов наркобанды, изготовившей 38 килограммов мефедрона
Нарколаборатория была организована в гараже.
1 ноября 2022, 14:28
У трёх пермяков изъято более 120 граммов синтетических наркотиков
Наркодиллеры наладили сеть тайников-закладок в Перми и Нытве.
3 сентября 2022, 11:51

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