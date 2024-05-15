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Народный фронт

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2024
Видео. Пермский «Народный фронт» требует убрать гору мусора в центре города
Организация обратилась в правоохранительные органы.
15 мая 2024, 04:26
2011
Владимир Путин предложил сделать праймериз обязательным для всех
С таким предложением глава российского правительства выступил вчера, 23 августа, на заседании координационного совета Общероссийского народного фронта.
24 августа 2011, 04:53
У Народного фронта появился собственный сайт
«Фронтовики» обзавелись сайтом и просят выбрать логотип на открытом голосовании.
12 июня 2011, 05:51

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