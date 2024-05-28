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Нарушитель

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2024
Жителям Прикамья рассказали, за ловлю какой рыбы им грозит штраф
Помимо этого, на территории края все еще действует нерестовый запрет.
28 мая 2024, 09:46
2013
В Прикамье полицейские начали стрелять, чтобы остановить водителя
Нарушителем правил дорожного движения в Кунгурском районе оказался мужчина, ранее лишенный водительских прав. Он задержан и доставлен в отдел полиции.
2 июля 2013, 08:28
2012
Полицейские из Верещагино прострелили колеса пьяному нарушителю
Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и не захотел останавливаться по требованию инспектора.
10 июля 2012, 07:14

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