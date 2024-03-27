properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Нефтепровод

Выбрать дату
2024
Утверждено обвинительное заключение похитителям нефти из Курашима
Ущерб, нанесенный «ЛУКОЙЛ-Пермь» оценивается в 1,1 миллион рублей.
27 марта 2024, 16:46
2013
В Перми пресекли деятельность подпольных точек добычи и продажи топлива
Из незаконного оборота было изъято около 40 кубических метров горюче-смазочных материалов.
22 мая 2013, 06:00
В Перми неизвестные выкачивали судовое топливо из нефтепровода прямо на причал
В настоящее время устанавливаются личности подозреваемых и размер материального ущерба.
21 мая 2013, 11:57
Под Чернушкой обнаружен разлив нефти
Причиной стала незаконная врезка в законсервированную разведочную скважину.
21 апреля 2013, 06:00
2012
Незаконная врезка в нефтепровод обнаружена в Добрянке
Полиция ведет поиск лиц, причастных к краже нефти.
11 января 2012, 07:40
2011
В Пермском крае произошла утечка нефти
Причиной происшествия стала несанкционированная врезка в нефтепровод, принадлежавший ООО «Лукойлпермнефть».
7 декабря 2011, 09:29
В Пермском крае задержаны похитители нефти
Стоимость похищенного сырья составляет более полумиллиона рублей.
23 сентября 2011, 10:13
В Пермском крае преступник украл 73 тонны сырой нефти
На протяжении месяца мужчина выкачивал «черное золото» из магистрального нефтепровода.
19 сентября 2011, 11:17

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика