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Неправильная парковка

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2024
Где в Перми чаще всего ловили гряземесов? Отвечает мэрия
Размер штрафа для граждан составляет 1 тыс. рублей.
4 июня 2024, 08:34
2015
Спецпроект
#япаркуюськаксапко: Администрация Свердловского района организовала парковку на тротуаре
Каждое утро тротуар перед зданием по адресу улица Сибирская, 58 превращается в эксклюзивную парковку местных чиновников.
2013
Пермская ГИБДД провела эвакуацию автомобилей рядом с ЦКР
Автомобилисты, припарковавшиеся по принципу «где удобно», были оштрафованы.
11 июля 2013, 03:50
2012
В интернете появилась интерактивная карта парковочных хамов «Авточмо»
В каталоге проекта пока всего около 40 автохамов из Пермского края, но список будет пополняться.
12 ноября 2012, 02:50

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