Новогодние елки

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Мама, куда пойдем? Обзор елок, праздников, спектаклей для детей и взрослых на новогодние каникулы в Перми

Куда пойти, что посмотреть? С детьми, с друзьями, с гостями города. Новогодняя афиша 2022-2023 от Properm.ru.