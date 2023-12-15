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Новогодние елки

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Декабрь 2023
Жители четырех городов Прикамья смогут сдать новогодние ели на переработку
15 декабря 2023, 04:53
Январь 2023
Спецпроект
Мама, куда пойдем? Обзор елок, праздников, спектаклей для детей и взрослых на новогодние каникулы в Перми
Куда пойти, что посмотреть? С детьми, с друзьями, с гостями города. Новогодняя афиша 2022-2023 от Properm.ru.

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