properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Обезьяны

Выбрать дату
2024
Прячется под пледом и смотрит кино. Как живет в Пермском зоопарке редкая обезьяна
26 декабря 2024, 07:04
Милое видео: в Пермском зоопарке у обезьян-колобусов родился детеныш
У этих обезьян принято растить потомство всем семейством.
16 октября 2024, 04:08
2014
В пермском зоопарке родился еще один колобус
Уже вторая обезьяна этого вида родила своего первенца.
11 января 2014, 07:41

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика