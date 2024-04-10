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Обнинск

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2024
Пловец из Перми Антон Ястребков стал Чемпионом России в эстафетном плавании
Помимо золота, спортсмен завоевал на чемпионате еще четыре награды.
10 апреля 2024, 07:33
2010
Яндекс представил поисковый алгоритм «Обнинск»
Новая программа улучшает ранжирование запросов, сделанных без географической привязки, а такие составляют 70% от общего числа обращений пользователей к поисковику.
14 сентября 2010, 09:56

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