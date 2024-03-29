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Обвиняемые

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2024
Связаны с террористами из «Крокуса»? В Таджикистане задержали девять человек
Допросы в Таджикистане продолжались несколько дней.
29 марта 2024, 10:57
2012
Пятерых человек будут судить за крушение теплохода «Булгария»
Расследование уголовного дела по факту крушения «Булгарии» завершено. Потерпевшие и их представители начали знакомиться с материалами дела.
11 мая 2012, 08:44
2011
Расследование дела о пожаре на Трамвайной продлено до ноября
В сентябре следственное управление СК РФ должно было передать уголовное дело в суд, однако многое осталось неясным.
7 сентября 2011, 06:40

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