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Онлайн-игра

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2024
Пермский край вошел в двадцатку регионов России по активности геймеров
16 августа 2024, 06:00
2012
Xsolla обрела управленца со столичным опытом и образованием
Кресло исполнительного директора компании занял Дмитрий Кочнев, до этого работавший с московским издателем онлайн-игр.
1 августа 2012, 11:07
Альфа-Банк играючи поздравил мужчин с 23 февраля
Банк запустил онлайн-игру «Стрелок», позволяющую каждому почувствовать себя снайпером.
24 февраля 2012, 11:15
2011
Застенчивый медведь станет героем игры о Пермском крае
Онлайн-игра позволит ознакомиться с основными достопримечательностями Прикамья.
1 сентября 2011, 09:41

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