properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Отключение теплоснабжения

Выбрать дату
2024
В Перми до 20 мая продлён отопительный сезон
Такое решение принято в связи с аномально низкими температурами воздуха в регионе.
13 мая 2024, 13:40
2017
Договоренность есть, но раньше сентября жители домов на Докучаева горячую воду не получат
4 августа 2017, 06:10
Договоренность есть, но раньше сентября жители домов на Докучаева горячую воду не получат
4 августа 2017, 06:10
2014
Более 2700 жителей Пермского района остались без отопления
Теплоснабжение отключилось в деревне Песьянка.
22 февраля 2014, 09:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика