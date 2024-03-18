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Падение льда

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2024
Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины от глыбы льда в Березниках
Проводятся необходимые экспертизы.
18 марта 2024, 14:59
2014
Уголовное дело о падении с крыши глыбы льда на студента передано в суд
На скамье подсудимых - начальница участка ООО «Жилищная управляющая компания».
13 ноября 2014, 05:24
В Перми возбуждено дело по факту падения ледяной глыбы на студента
Учащемуся колледжа был причинен тяжкий вред здоровью. Следователи устанавливают лиц, ответственных за уборку крыши.
28 марта 2014, 06:58

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