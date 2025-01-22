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Паруса над камой

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2025
Трудовая инспекция нашла нарушения в работе пермского ТСЖ «Паруса над Камой»
22 января, 05:44
2024
Экс-главу ТСЖ «Паруса над Камой» подозревают в растрате в особо крупных размерах
По версии следствия, Петр Морщинин вывел со счетов ТСЖ более 1,2 млн рублей.
8 мая 2024, 10:50
2011
ГУВД: бомба у «Парусов над Камой» оказалась муляжом
Муляж взрывного устройства был подготовлен настолько качественно, что поначалу сбил с толку даже сотрудников спецслужб.
29 апреля 2011, 05:54

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