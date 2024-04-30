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Паутина

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Видео. Жители Чердыни увидели полтергейста
Видеозапись с камеры наблюдения была сделана в ноябре прошлого года.
30 апреля 2024, 04:24
2014
18 и 19 декабря в Перми пройдут массовые рейды ГИБДД
Цель - выявление нетрезвых водителей, нарушителей скоростного режима, а также автотранспорта с тонированными стеклами.
18 декабря 2014, 04:50
Операцию «Опасный водитель» проведет ГИБДД вечером 10 октября
Патрули Госавтоинспекции будут выявлять тех участников дорожного движения, которые вопреки всем нормам, сели за руль после принятия спиртного.
10 октября 2014, 05:55
Ночью 26–27 сентября на дорогах Перми пройдет операция «Паутина»
Улицы, где будут проводится сплошные проверки водителей, не разглашаются.
26 сентября 2014, 04:38
Владимир Власов о «Наглухо»: Как ловили, так и будем ловить
Пермские депутаты обеспокоены тем, что «группы нарушителей объединяются».
25 марта 2014, 05:30
2013
В Перми за ночь поймали 15 нетрезвых водителей
В рамках операции «Паутина»
19 мая 2013, 11:52

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