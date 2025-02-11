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Павильон

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2025
Около престижного ЖК Солнечный город в Перми снесли торговый павильон
11 февраля, 07:52
2024
До 2030 года в Перми планируют открыть крупный киноцентр
Поручение об его открытии поступило от главы Пермского края в начале этого года.
15 июля 2024, 03:03
2015
Минкульт требует прекратить строительство павильона на месте «Ордена Ленина»
Участок, на котором началось строительство, попадает в границы утвержденного в прошлом году достопримечательного места «Комсомольский проспект».
27 июня 2015, 09:02
2013
Владелец незаконно построенного павильона на Крисанова свернул бизнес
На объекте теперь висит объявление «Продам или аренда».
28 мая 2013, 13:20

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