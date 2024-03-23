Первенство

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2024
«У нас танки были в городе, танцы не останавливали». Танцоров не пускали из «Крокуса»
На турнире были 14 спортсменов из Пермского края.
23 марта 2024, 13:28
2011
Футбольный клуб «Октан» одержал две победы подряд
Пермские спортсмены обыграли кировское «Динамо» и казанский «Рубин-2».
30 августа 2011, 14:20
«Амкар» сыграл вничью с командой «Томь»
Пермский футбольный клуб не смог вырвать победу у томской команды.
28 августа 2011, 06:10

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