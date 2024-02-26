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Плей-офф

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2024
«Молот» уступил ХК «Сокол» в третьем матче серии плей-офф
Матч в Красноярске завершился со счетом 2:1.
26 февраля 2024, 15:25
2011
«Молот-Прикамье» завершил сезон поражением от «Тороса»
Главный тренер команды Николай Ванин извинился перед болельщиками за то, что пермяки не смогли продлить серию.
23 марта 2011, 04:35
Пермские хоккеисты вновь уступили «Торосу» в полуфинале плей-офф
Борьба за выход в финал переносится в Пермь.
20 марта 2011, 10:17
«Молот-Прикамье» сразится с «Торосом» в полуфинале плей-офф
Пермские хоккеисты в упорнейшем поединке взяли верх над казахским «Казцинк-Торпедо» и довели счет в серии до трех побед.
15 марта 2011, 05:28
Матч «Молота» с «Торпедо» закончился массовой дракой
Казахские хоккеисты сравняли счет в серии, и нервы у пермяков не выдержали.
14 марта 2011, 05:22
«Молот-Прикамье» добился второй победы в серии плей-офф
В отличие от первого матча, когда в ворота «Казцинк-Торпедо» было заброшено семь шайб, вторая игра получилась не столь яркой.
9 марта 2011, 04:54
«Амкар» открывает сезон, а «Молот» - серию плей-офф
6 марта станет для Перми большим спортивным днем.
6 марта 2011, 09:02

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