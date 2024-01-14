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Площадки для сбора мусора

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14 января
Пермский завод получил разрешение на строительство логистического центра
Здание будет размещено на территории предприятия. Также планируется установить подземные противопожарные резервуары, стоянки, КПП и площадки для сбора мусора.
14 января, 16:13

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