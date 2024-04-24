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Почетный гражданин Перми

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2024
Владимир Плотников может стать «Почетным гражданином Перми»
Также звание может получить основатель и руководитель спортивных школ по каратэ Киокушин.
24 апреля 2024, 16:39
2013
Звание «Почетный гражданин Пермского края» присвоили Сергею Белову
Сегодня депутаты Законодательного собрания поддержали предложение губернатора о присвоении звания олимпийскому чемпиону.
21 ноября 2013, 07:05
В Перми могут появиться еще два почетных гражданина
Почетное звание присваивается один раз в год накануне празднования Дня города
14 мая 2013, 06:09

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