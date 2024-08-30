properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Похищение ребенка

Выбрать дату
2024
Убийца женщины и девочки в Чусовом мог забрать с собой еще одного ребенка
У погибшей молодой мамы был еще маленький сын, пишут СМИ.
30 августа 2024, 05:41
2017
Украл сам себя. Подросток из Кунгура подозревается в ложном доносе о киднеппинге
Юноша не хотел посещать занятия в техникуме, где обучался.
11 июля 2017, 04:27
2013
В Перми неизвестный пытался похитить второклассницу среди бела дня
За девочку вступились подростки, которые тоже шли в школу. Именно они и спугнули злоумышленника.
20 ноября 2013, 03:06
2012
Пермяк обвиняется в лишении свободы одиннадцатилетнего мальчика
Не простив обиду младшего брата, пьяный молодой человек насильно усадил ребенка в машину и повез в неизвестном направлении.
8 ноября 2012, 08:18
Подозреваемые в похищении Ильи Ярополова задержаны
Похитители могут избежать уголовной ответственности.
2 апреля 2012, 03:55
Подозреваемых в похищении Ильи Ярополова проверяют на детекторе лжи
В поисках мальчика участвуют 1400 человек.
29 марта 2012, 04:53
Павел Астахов призвал наказать заведующую детсадом в Краснокамске
Женщина и педагог, замещавшая ее в день похищения, отстранены от должности. Пока лишь временно.
29 марта 2012, 02:42

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика