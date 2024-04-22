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2024
Видео. «Отрезаны от остального мира». В поселке Нижние Сержата в Прикамье размыло мост
Мост был построен 2-3 года назад.
22 апреля 2024, 09:05
2010
МЧС требует наказать власти поселка Керос
По мнению пожарных, местные власти до прибытия сил МЧС активности в борьбе с огненной стихией не проявляли.
16 августа 2010, 04:55
В Гайнском районе готовы к эвакуации 3 населенных пункта
Лесной верховой пожар жители видели в пределах 5-6 километров от поселка.
11 августа 2010, 07:26

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