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Проезд закрыт

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2024
В Перми на одну ночь ограничат движение на перекрестке улиц Уинской и Юрша
Власти рекомендуют заранее планировать маршрут поездок.
22 августа 2024, 07:46
2011
Ремонт Советской и Петропавловской начнется 8 июля
На некоторых участках проезжей части будет ограничено движение.
8 июля 2011, 02:01
2010
Изменяется движение по улице Орджоникидзе
В ночь с 24 на 25 декабря проезд по улице Орджоникидзе в Перми будет закрыт.
24 декабря 2010, 12:30

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